Kanya Tarot Rashifal 27 December 2025: लक्ष्य से न भटके, उम्मीदें पूरी होगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Page of cups

किसी से प्रेम निवेदन कर सकते है.सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ सकेगा.पैसों को अत्यधिक खर्च होने कारण उससे जुड़ी समस्याएं तनाव का कारण बन सकती है.परिजनों को अपनी भावनाओं का अहसास दिलाएं.सपनों को पूरा करने लिए कठिन परिश्रम कर सकते है. मित्रों के साथ जश्न मनाएंगे.काफी समय से बनी हुई किसी महत्वकांक्षा के पूरे होने की उम्मीद नजर आ रही है.जिसके चलते कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते है.दूसरों की बातों में आकर लक्ष्य से न भटके.

और पढ़ें

किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है.संयम बनाए रखें.ईश्वर में विश्वास बनाए रखें.कार्यों को समय पर पूरा करें.व्यर्थ के कार्यों को पूरा करने में धैर्य और संयम बनाए रखें.मन को भटकने न दें.अध्यात्म की तरफ झुकाव होता दिखेगा.किसी आध्यात्मिक संगठन या गुरु से जुड़ सकते है.विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे.जल्द ही एक अच्छा अवसर आपको किसी बड़ी धनराशि को प्राप्त करा सकती है.

स्वास्थ्य: देर रात को खाना खाने की आदत में परिवर्तन लाएं.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन कमाने के कुछ अवसर मिल सकते है.

रिश्ते: आपके जीवन में किसी महिला का आगमन नए कार्यों की शुरुआत लेकर आ सकेगा.

---- समाप्त ----