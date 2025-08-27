Kanya Tarot Rashifal 27 August 2025: अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है, रिश्ते में मधुरता बढ़ सकती है

कन्या(Virgo):-

Cards:-The Emperor

प्रभावशाली और रौबदार व्यक्तित्व के चलते आपके आस पास के लोग आपकी काफी इज्जत करते है.समय समय पर लोग आपसे अपनी समस्याओं से संबंधित विषयों पर परामर्श भी करते है.अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की परेशानियों के हल निकलते आए है.आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के चलते कुछ लोगो ईर्ष्या करते है.सामने से वो लोग आपका शुभचिंतक बनने का नाटक जरूर करते है.पर मन ही मन वह आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रख सकते हैं .काफी समय से आप किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे थे.अब आप उस योजना को पूर्ण कर चुके है.अब आप अपनी मेहनत और परिश्रम से नए कार्य को शुरू करने जा रहे है. आपका धैर्य और संयम और लोगों से बातचीत करते वक्त नम्र व्यवहार लोगों को आपके करीब करता है .लोग आपका सहयोग करने की इच्छा रखते हैं.जो आपका जरूरत से ज्यादा शुभचिंतक बनने की कोशिश करे,उससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है.

स्वास्थ्य : आंखों से संबंधित कुछ परेशानी काफी लंबे समय से टालते आ रहे है.गले में संक्रमण के कारण खाने पीने में परेशानी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी स्थिति में अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है.पिता से कुछ धनराशि किसी संपत्ति को खरीदने के लिए मिल सकती है.

रिश्ते: आपके रिश्ते में प्रिय की आयु आपसे अधिक हो सकती है.समय के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ सकती है.



---- समाप्त ----