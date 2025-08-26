Kanya Tarot Rashifal 26 August 2025: कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- King of wands

दूसरों की बातों को हमेशा अनसुना न करें. हालांकि आपको अपनी काबिलीयत और क्षमता पर पूरा विश्वास है. फिर भी सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए. कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जिसके सकारात्मक विचार और व्यक्तित्व आपको प्रभावित कर सकते हैं. आपकी सकारात्मक सोच, ऊर्जावान और सत्ता प्रिय स्वभाव आपको उच्च पद पर कार्य करने की प्रेरणा देता हुआ आया हैं. जल्दी आप अपनी इस इच्छा को पूरा होता हुआ देख सकेंगे. किसी से प्रभावित होने से उसकी सभी बातों का समर्थन न करें. हो सकता है कि किसी भी बात जो उसे सही लग रही है. वो आपके लिए गलत हो. ऐसी स्थिति में अच्छे से सोच विचार करना आवश्यक हो सकता हैं. यदि आप नौकरी की तलाश में है. तो किसी व्यक्ति की मदद से इस इच्छा को पूरा होते हुए देखेंगे. अत्यधिक सफलता की चाह में आर्थिक परिश्रम कर रहे हैं. जिसके परिणामस्वरूप आप बीमार हो सकते हैं. इसलिए कार्य के साथ विश्राम भी जरूरी हैं.

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खानपान और दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक अच्छी रहेगी. व्यर्थ की फिजूलखर्ची से बचकर रहें.

रिश्ते: परिजनों के साथ संपत्ति को लेकर कुछ मतभेद हो सकता है. समझौते का कोई सही रास्ता निकालना चाहिए.

