Kanya Tarot Rashifal 25 August 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सेहत का ख्याल रखें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Two of cups

एक नए व्यावसायिक रिश्ते की शुरुआत जीवन में करने जा रहे हैं. किसी के साथ नए कार्य की शुरुआत साझेदारी में करने की बात पूर्णतया पक्की हो चुकी हैं. अति शीघ्र इस कार्य की शुरुआत हो सकती है. पूर्व में प्रेम संबंध में काफी बड़ा धोखा मिलने के कारण नए रिश्ते में बंधने की कोई कोशिश अभी तक नहीं की थी. ऐसा महसूस कर सकता हैं, कि जैसे हर रिश्ते का हाल पहले जैसा ही न हो. अपनी इस सोच से बाहर निकलने का अवसर मिल रहा है. किसी नए व्यक्ति के जीवन में आने से ये बदलाव आता नजर आएगा. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं. नई नौकरी की तलाश पूरी होने वाली है. अच्छे पद और अच्छे वेतन के साथ आपको प्रस्ताव प्राप्त होगा. माता पिता के साथ विवाह को लेकर चल रही अनबन समाप्त हो सकती हैं. उन्होंने अब विवाह का फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है. जिससे आप काफी राहत महसूस करेंगे. किसी का दिल न तोड़े. अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लग रही है. तो उसको सब लोगों के सामने न उजागर करें. बल्कि उस व्यक्ति से अकेले में बात करें.

Advertisement

स्वास्थ्य:पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. अपने खानपान को नियमित करें. अधिक मीठे खाद्य पदार्थों से थोड़ा परहेज करें.

आर्थिक स्थिति:पूर्व में किसी को दिया पैसा वापस मिल रहा है. इस पैसे की वापसी की उम्मीद आपने छोड़ दी थी.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ कही घूमने जाने की तैयारी कर रहे है. परिवार के साथ किसी के जन्मदिन का जश्न मना सकते है.

---- समाप्त ----