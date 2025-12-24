Kanya Tarot Rashifal 24 December 2025: किया हुआ वादा तोड़ेंगे, सामने वाले से गलती की मांगें माफी

कन्या (Virgo):

Cards: Ten of swords

प्रिय की नाराजगी आपके कार्य की अधिकता के कारण हो सकती है.इस समय रिश्तों में दूरी आ सकती है.इस दूरी का फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा रहा है.इस बात को लेकर चिंतित हो सकते है.कार्य क्षेत्र में परियोजना एक बड़ी रुकावट के कारण रुक सकती है.



इस स्थिति में आपका परेशान होना जायज है.किसी व्यक्ति के कार्य को पूरा करने का वादा तोड़ सकते है. जिससे सामने वाले को आर्थिक नुकसान होगा.इस बात के लिए सामने वाले से माफी मांग सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का श्रेय सहयोगी द्वारा लिया जा सकता है.



इस बात से मन आहत हो सकता है.इस सफलता को प्राप्त करने के लिए काफी परिश्रम किया है.अपना हक साबित करने के लिए आपको कुछ सबूत अपनी सच्चाई साबित करने के लिए करने पड़ सकते हैं .जिससे मानसिक तनाव हो सकता हैं. ऐसे लोगों से बचकर रहने का प्रयास कीजिए. जो आपको धोखा देने की नीयत रखते हो. ऐसे लोग वक्त पड़ने पर असली चेहरा सामने ले आते हैं.कुछ करीबियों के चेहरे से नकाब उतर सकता है.

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी किसी परेशानी के कारण को खान-पान का परहेज करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से किसी स्थिति में अपने किसी मित्र से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है.इस कारण चिंतित हो सकते है.

रिश्ते: रिश्तो में झूठ और धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती है. ऐसा करना उस रिश्ते का अपमान होता है.

