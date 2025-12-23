scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 23 December 2025: व्यवसाय करने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: बीती जिंदगी से कोई छुपी हुई बात जीवनसाथी के सामने आने से रिश्ते में तनाव हो सकता है.  अपनी भावनाओं को सभी के साथ साझा करने से बचें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Six of swords 
इस समय लंबे सफर पर जाने से बचें. शारीरिक कमजोरी के चलते अभी ये सही नहीं होगा. स्वास्थ्य को सही करने का पहले प्रयास करें. आँखें बंद करके सामने वाले पर अतिविश्वास न करें. कोई करीबी विश्वासपात्र भरोसा तोड़ सकता है. समय का सदुपयोग करें. दिल की बात को लोगों के सामने लाएं. कार्य में असफलता से सबक लें. ऐसा कोई कार्य न करें. जिसके कारण बड़ी मुसीबत आ जाएं. कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते है. बीती बातों को याद करके दुःखी न हों.  अतीत की सुखद यादें मन को तरोताजा कर सकती है.

बीती जिंदगी से कोई छुपी हुई बात जीवनसाथी के सामने आने से रिश्ते में तनाव हो सकता है.  अपनी भावनाओं को सभी के साथ साझा करने से बचें. किसी व्यवसाय की शुरुआत में लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने आहत हो सकते है. इस समय मन:स्थिति को बेहतर बनाएं. और पुनः प्रयास करें. जल्द ही अच्छे प्रतिफल मिल सकेंगे. सफलता प्राप्ति के लिए नकारात्मक लोगों की बातों को अनदेखा करें. 

स्वास्थ्य: आंखों में लगातार कंप्यूटर/मोबाइल पर कार्य करने के कारण दर्द बढ़ सकता है. चिकित्सीय परामर्श लें. 

सम्बंधित ख़बरें

धन की बचत करें, दूसरों के मामलों में न पड़ें
व्यर्थ के खर्चे न करें, कर्ज में पड़ सकते हैं
दिनचर्या को नियमित करें, खुद को बेहतर पाएंगे
आमदनी बढ़ सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें
खामोशी से अपने कार्य करें, धैर्य रखें

आर्थिक स्थिति: रिश्तेदारी में व्यवसाय करने से बचें. आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

रिश्ते: किसी कार्य को लेकर जीवनसाथी की नकारात्मक प्रतिक्रिया नाराज़ कर सकती है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement