Kanya Tarot Rashifal 23 December 2025: व्यवसाय करने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है

कन्या (Virgo):-

Cards:- Six of swords

इस समय लंबे सफर पर जाने से बचें. शारीरिक कमजोरी के चलते अभी ये सही नहीं होगा. स्वास्थ्य को सही करने का पहले प्रयास करें. आँखें बंद करके सामने वाले पर अतिविश्वास न करें. कोई करीबी विश्वासपात्र भरोसा तोड़ सकता है. समय का सदुपयोग करें. दिल की बात को लोगों के सामने लाएं. कार्य में असफलता से सबक लें. ऐसा कोई कार्य न करें. जिसके कारण बड़ी मुसीबत आ जाएं. कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते है. बीती बातों को याद करके दुःखी न हों. अतीत की सुखद यादें मन को तरोताजा कर सकती है.

और पढ़ें

बीती जिंदगी से कोई छुपी हुई बात जीवनसाथी के सामने आने से रिश्ते में तनाव हो सकता है. अपनी भावनाओं को सभी के साथ साझा करने से बचें. किसी व्यवसाय की शुरुआत में लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने आहत हो सकते है. इस समय मन:स्थिति को बेहतर बनाएं. और पुनः प्रयास करें. जल्द ही अच्छे प्रतिफल मिल सकेंगे. सफलता प्राप्ति के लिए नकारात्मक लोगों की बातों को अनदेखा करें.

स्वास्थ्य: आंखों में लगातार कंप्यूटर/मोबाइल पर कार्य करने के कारण दर्द बढ़ सकता है. चिकित्सीय परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: रिश्तेदारी में व्यवसाय करने से बचें. आर्थिक नुकसान हो सकता है.

रिश्ते: किसी कार्य को लेकर जीवनसाथी की नकारात्मक प्रतिक्रिया नाराज़ कर सकती है.



---- समाप्त ----