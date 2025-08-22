scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 22 August 2025: कन्या राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, हो सकता है धन लाभ

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 22 August 2025: जीवन की परेशानियों में अपनी किस्मत को कोसने की जगह खुद को बदलने के प्रयास करना बेहतर होगा. किसी नए व्यक्ति से हुई मुलाकात व्यवसाय में काफी लाभ पहुंचा सकती हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards :-The Magician

जीवनसाथी का आपके प्रति बदलता रवैया सकारात्मकता से भरा हुआ हो सकता हैं. पूर्व में जो भी कुछ आप दोनों के बीच घटित हुआ हैं. उस स्थिति से अब दोनों बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं. जीवन की परेशानियों में अपनी किस्मत को कोसने की जगह खुद को बदलने के प्रयास करना बेहतर होगा. अकेलेपन में ईश्वर भक्ति के अलावा किसी और का सहारा नहीं होता है. इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो. एक दिन आप उनसे बाहर आ ही जाएंगे. इतना विश्वास जरूर बनाएं रखें. किसी नए व्यक्ति से हुई मुलाकात व्यवसाय में काफी लाभ पहुंचा सकती हैं. व्यवसाय में कुछ नए अवसर आते नजर आ सकते है. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं. नौकरी में अच्छे वेतन से मन प्रसन्न होगा. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं. थोड़ा अति उत्साह से बचाना चाहिए. नौकरी में पदोन्नति के साथ किसी स्थानांतरण की सूचना मन को थोड़ा विचलित कर सकती हैं. पर इस परिवर्तन को स्वीकार करना अच्छा रहेगा. नए प्रेम संबंध बन सकते है. लोगों पर ज्यादा विश्वास आपको परेशानी में डाल सकती हैं. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा कर सकते हैं. इससे मन को शांति मिलेगी. उत्सव मनाने के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते है. घर का वातावरण अच्छा रहेगा. 

Advertisement

 स्वास्थ्य : स्वास्थ्य ठीक रहेगा. पैरों में कांटा या कोई नुकीली चीज लग सकती है. नियमित दिनचर्या अपनाए. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी 
कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल 
मिथुन राशि वालों को मिलेंगे नई नौकरी के अवसर, वेतन में हो सकती है वृद्धि  
वृषभ वालों के कार्यों में आ सकती है रुकावट, जानें कैसा रहेगा आज का दिन  
मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बनेंगे नए सहयोगी, न करें ये एक गलती 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता हैं. किसी कीमती आभूषण की खरीदने की योजना बना रही है. 

रिश्ते: किसी नए के आने से कुछ अच्छे बदलाव आएंगे. संतान सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद बढ़ सकती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement