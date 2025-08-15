scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 15 August 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 15 August 2025: अपने व्यवहार की सौम्यता और संयम से आप अपनी जगह इस जगह बना सकते हैं. शुरू में स्थितियां विपरीत हो सकती है. पर धीरे धीरे आप अपनी जगह सभी के बीच बना लेंगे. ये आपको पूर्ण विश्वास है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Strength

किसी के साथ हुए विवाद के चलते काफी परेशानियों उठाते आए हैं. अब आपकी सहनशक्ति समाप्त होने लगी हैं. सामने वाला हमेशा हावी होने की वजह ढूंढता रहता हैं. आप अपने शांत स्वभाव के कारण इस स्थिति को टालने का प्रयास करते रहते हैं. अब पानी सिर से ऊपर हो सकता है. न चाहते हुए भी आपने सामने वाले को जवाब देने की मंशा बना ली हैं. किसी कार्य के सिलसिले में आपका स्थानांतरण ऐसे विभाग में हो सकता हैं. जिसमें कुछ सहयोगी सामने वाले के कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं. अपने व्यवहार की सौम्यता और संयम से आप अपनी जगह इस जगह बना सकते हैं. शुरू में स्थितियां विपरीत हो सकती है. पर धीरे धीरे आप अपनी जगह सभी के बीच बना लेंगे. ये आपको पूर्ण विश्वास है. परिवार में किसी निर्णय के खिलाफ हो सकते हैं. जिससे कुछ बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम के साथ शांति से आगे बढ़ने का प्रयास करें.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को मिल सकता है धोखा, जल्दबाजी से बचें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सोच समझकर फैसला लें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, खानपान का ध्यान रखें 
वृष राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, लापरवाही से बचें 
मेष राशि वालों हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य:किसी के साथ हाथापाई की स्थिति बन सकती हैं. ऐसे स्थिति में बचकर निकल जाना ज्यादा बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति: नए व्यवसाय में थोड़ा आर्थिक नुकसान होने से कुछ चिंतित हो रहे हैं. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: किसी के काफी समय बाद परिवार में वापस आना सुखद लग सकता हैं. सामने वाला खुद को अकेला महसूस कर सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement