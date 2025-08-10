scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 10 August 2025: कन्या राशि वाले खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 10 August 2025: परियोजना को सफल बनाने के लिए जोश खरोश से जुट गए है. जीवनसाथी द्वारा लगाए विश्वासघात के आरोप के चलते सभी लोग आपसे दूर हो गए है. बिना कोई सफाई सुने आपको दोषी करार दिया जा चुका है.

कन्या (Virgo):-

Cards:- Seven of wands

अपने घर से कहीं दूर जगह में नौकरी प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे है. परिवार में चल रहा तनाव आपको सबसे दूर ले जा रहा है. हालांकि काफी समय से कोशिश के बाद अभी भी कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है. फिर भी आपने हार नहीं मानी है. परिवार में बढ़ते सम्मान से कुछ लोगों में ईर्ष्या बढ़ गई है. आपके खिलाफ गलत बातें करने आपकी छवि को सामने वाले के सामने खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं. इन सब बातों से मन काफी चिंतित हो रहा है. कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती हैं. इस परियोजना में आपको अपरिचित लोगों के साथ कार्य करना पड़ेगा. खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.

इस स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की समझाइश आपके लिए उत्साह का काम करेगी. परियोजना को सफल बनाने के लिए जोश खरोश से जुट गए है. जीवनसाथी द्वारा लगाए विश्वासघात के आरोप के चलते सभी लोग आपसे दूर हो गए है. बिना कोई सफाई सुने आपको दोषी करार दिया जा चुका है. आपने भी खुद के ऊपर लगे इस आरोप से बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए है. आपको खुद पर और अपने ईष्ट पर विश्वास हैं.

स्वास्थ्य: किसी झगड़े को सुलझाने के प्रयास में खुद चोटिल हो सकते हैं. सिर पर चोट लग सकती हैं. कोशिश करें कि बीच बचाव करते समय खुद को चोट न लगने दें.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए काफी राशि की आवश्यकता है. इधर उधर से कर्ज लेने का प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी ने अपना असली रूप आपके सामने ला दिया है. आप हतप्रभ है, इस व्यक्ति के स्वार्थीपन को लेकर.

