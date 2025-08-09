scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 9 August 2025: कन्या राशि वाले अपने जीवन की निराशा से बाहर निकलें, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 9 August 2025: किसी नई नौकरी या नए बच्चे का जन्म होने की सूचना प्राप्त हो सकती है. किसी कार्य को करते समय उसके बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करें.

virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Moon

कोई बात आपको इस समय काफी परेशान कर रही है. जिसके चलते आपका व्यवहार काफी चिड़चिड़ा हो चुका है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ हुई अनबन को काफी बड़ा कारण बना दिया है. जिसके चलते उच्च अधिकारी आपको तलब कर सकते हैं. हालांकि आप जानते हैं, कि स्थिति अभी आपके प्रतिकूल हैं. फिर भी आपने अपने आप को निराश नहीं किया है. आप जानते हैं कि जल्द ही इस बात से आप बाहर आ जाएंगे.

किसी नई नौकरी या नए बच्चे का जन्म होने की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. अपने जीवन की निराशा से बाहर निकलकर अपने मित्रों और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. किसी भी कार्य को करते समय उसके बारे में सभी जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि किसी कार्य को लेकर बेखबर हो जाएं. और कार्य आपके हाथ से निकल जाएं. 

स्वास्थ्य: इस मौसम में किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से बचें. जहां जहरीले कीड़े हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने निवेश में आप काफी पैसा फंसा चुके हैं. अब भय लग रहा है कि कहीं पैसा डूब ना जाए. 

रिश्ते: मित्रों के साथ अपने रिश्तों को पहले से बेहतर बनाने के लिए कहीं घूमने की योजना तैयार कर रहे हैं.

लेटेस्ट

