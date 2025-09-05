scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 5 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: काफी समय से अटके हुए कार्य अब बनते नजर आएंगे. इन कार्यों की सफलता आपके लिए नए अवसर लेकर आएगी. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी भी स्थिति में अपशब्दों या गाली गलौज का उपयोग न करें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Queen of Pentacles

पैसों को लेकर अहंकारी हो सकते हैं. अपने से नीची स्थिति वाले लोगों की भर्त्सना कर सकते हैं. जिस कारण कार्य क्षेत्र में आपके व्यवहार अन्य सहयोगियों के साथ खराब हो सकता हैं. इस बात को लेकर उच्च अधिकारी आपसे बातचीत कर सकते हैं. किसी नई सहयोगी का कार्य क्षेत्र में आगमन हो सकता हैं. आने वाली से आपकी पुरानी मित्रता हो सकती हैं. जिसके चलते आप अपने व्यवहार में नम्रता ला सकते हैं. सभी लोग आपके इस बदले रूप से थोड़े अचंभित हो सकते हैं. अचानक से आपके कार्यों में गति आ सकती हैं. काफी समय से अटके हुए कार्य अब बनते नजर आएंगे. इन कार्यों की सफलता आपके लिए नए अवसर लेकर आएगी. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी भी स्थिति में अपशब्दों या गाली गलौज का उपयोग न करें. इससे सामने वाले के मन में आपकी छवि नकारात्मक हो सकती हैं. जीवनसाथी को व्यवसाय में आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से अच्छा आर्थिक लाभ होने लग रहा हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती हैं, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, सेहत अच्छी रहेगी 
मिथुन राशि वालों को होगा धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, जल्दबाजी से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: मोटे शरीर के चलते कई बीमारियां होने लगी हैं. चिकित्सक ने वजन को नियंत्रित करने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक अच्छी हैं. जरूरी सभी कार्यों पर पैसों को खर्च कर रहे है.

रिश्ते: बड़ी बुआ या बहन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो चुका हैं. इस मतभेद को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement