scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 4 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, खानपान का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 4 September 2025: लोगों के साथ अपने रिश्तों को सही करने का प्रयास कर सकते है.मन को शांति और सुकून प्राप्त होगा. वाणी को संयमित रखें और शब्दों को संतुलित.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Judgement

आपका कोई करीबी आपके लिए कोई अच्छी साझेदारी का अवसर लेकर आ सकता हैं. इस समय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं. ऐसे में इस अवसर से आपको एक नई उम्मीद और जोश मिल सकता हैं. ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं. लंबे समय के बाद आपको राहत नजर आएगी. आपके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं भी सुलझ सकेंगी. बड़े प्रयासों के बाद परिजनों को अपने प्रेम विवाह के लिए राजी कर पाए हैं. अब प्रिय के परिजनों से बात कर सकते हैं. लंबे समय का ये प्रेम संबंध पूर्णता के लिए इंतजार कर रहा हैं. आपके अच्छे और बुरे कर्मों के प्रतिफलस्वरूप आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती हैं. अपने जीवन को लेकर लापरवाह न रहें. लोगों के साथ अपने रिश्तों को सही करने का प्रयास कर सकते है. बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा सुभुषा करें. मन को शांति और सुकून प्राप्त होगा. वाणी को संयमित रखें और शब्दों को संतुलित.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को मिल सकता है धन, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वालों को निवेश से मुनाफा मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जल्दबाजी से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही किसी बड़ी परेशानी में डाल देगी. खुद को स्वस्थ बनाएं.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय के लिए बड़ा ऋण लेने से पहले सभी कागजात को अच्छे से समझ लें. ताकि बाद में कोई परेशानी न हों.

रिश्ते: प्रिय और आपके बीच का आयु अंतर अन्य लोगों को विचलित कर सकता हैं. इससे वो आपको इस रिश्ते से दूर रहने की सलाह दे सकते हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement