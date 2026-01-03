Kanya Tarot Rashifal 3 January 2026: कई कामों में धन खर्च बढ़ सकता है, संभलकर चलें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Eight of cups

कार्य क्षेत्र में आए नए उच्च अधिकारी से परेशान हो सकते है.सबके सामने लोगों को अपमानित करने की आदत का विरोध कर सकते है.नौकरी में स्थानांतरण मिल सकता है.अपने क्रोध पर काबू रखें.भाषा का सही जगह पर सही उपयोग करना सीखे.कुछ आदतें मानसिक तनाव दे सकती है.सामने वाला के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सकते है. कुछ बात मन को आहत कर सकती है.विचारों में सकारात्मकता लाएं करीबी व्यक्ति की भावनाओं को समझें.कार्य क्षेत्र में संपूर्ण योगदान देने के बाद भी कुछ बातें सुनना पड़ सकती है जिस कारण अपमानित महसूस करेंगे. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.

कई बार अतीत की यादों से गुजर कर जीवन में खोने और पाने का हिसाब करते रहते हैं.परिस्थितियों में बदलाव लाने का प्रयास करें.बीती बातों की कड़वाहट को दिल में न बसाए.अपने जीवन में शांति और सुकून लाने का प्रयास करें. आपने अपने प्रयासों से क्या प्राप्त किया और क्या कुछ खोया हैं.इस बात को हमेशा दोहराते आए हैं. किसी के अपशब्दों को सहन करना आपके स्वभाव में नहीं है. इस कारण कई बार सामने वाले व्यक्ति से झड़प हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते योगा और ध्यान साधना पर खुद को केंद्रित कर सकते हैं. इससे मन को शांति और सुकून की प्राप्ति होगी.

आर्थिक स्थिति:पुराने मकान का पुनः निर्णय कर सकते है.धन खर्च की अधिकता रहेगी.

रिश्ते:इस समय जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा हैं.जिसके चलते यह रिश्ता एक बंधन की तरह लग सकता है.

---- समाप्त ----