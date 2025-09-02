Kanya Tarot Rashifal 2 September 2025: कन्या राशि वालों नौकरी में मिलेंगे नए अवसर, उन्नति की राह पर चलेंगे

कन्या (Virgo):-

Cards:- Death

कभी कभी जीवन में किसी अपने से दूर होना आपको काफी कुछ सिखा जाता हैं. उस व्यक्ति की यादें हमेशा आपको गलत रास्ते पर जाने से बचा लेती हैं. ऐसा ही कुछ आपके साथ घटित हो चुका हैं. अब जीवन को संतुलित करने का प्रयास कर रहे है. पूर्व से चली आ रही आर्थिक परेशानी से अब आपको निजात मिलती नजर आ सकती हैं. धन कमाने के नए साधन मिल सकते हैं. आप उन कुछ लोगों और अपनी वर्तमान जगह से दूर हो सकते है. जो आपके लिए बेहतर नहीं है. वो समय के साथ आपके जीवन से दूर हो सकते हैं. आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे है. जिनसे मिले दुःख और विश्वासघात से आपका मन हमेशा ही आहत होता चला आ रहा हैं. धीरे धीरे करके ये सभी रिश्ते अब जीवन से दूर जा सकते है. आपके धैर्य और संयम का अब ईश्वर सही प्रतिफल देंगे. आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आते दिख रहे है. यह अवसर आपको उन्नति की राह पर लेकर जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे. आने वाले बदलाव से पूर्व किसी अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. आने वाली अप्रिय स्थिति आपको मजबूत बनाने में सहायक रह सकती हैं.

स्वास्थ्य : जीवनसाथी के स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब हो सकती हैं. किसी बड़ी बीमारी के चलते चिंता बनी हुई है. दुर्घटना में चोट लग सकती हैं. सावधान रहे.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में हुए आर्थिक नुकसान से खुद को उभरने की कोशिश कर सकते हैं. खर्चो पर नियंत्रण करेंगे. कर्ज लेने की नौबत आ सकती हैं.

रिश्ते : अपनों ने आपको ज्यादातर दु:ख और तकलीफ दी है. इस कारण नए रिश्ते बनाने में डर महसूस करते हैं. किसी नए व्यक्ति का आगमन आपको डर से बाहर निकलने में मदद कर सकता हैं.

---- समाप्त ----