Kanya Tarot Rashifal 2 October 2025: कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी

कन्या (Virgo):-

Cards:-Knight of wands

ससुराल पक्ष से व्यवसाय में मिला साझेदारी का प्रस्ताव आपको हर्षित कर सकता हैं. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए वो आपके साथ साझेदारी कर सकते हैं. इस व्यवसाय को लेकर आपको विदेश में जाना पड़ सकता है. हो सकता हैं, कि आप इस व्यवसाय को विदेश तक फैलाने में सफल हो जाएं. कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती हैं. नए लोगों से मित्रता हो सकती है. कुछ नए कार्यों को शुरू करने पर अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. यदि आप अविवाहित हैं. तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव ढूंढ सकते हैं. समय काफी अनुकूल हैं. इस समय किए गए कार्यों के अच्छे प्रतिफल आपको शीघ्र ही मिलते नजर आएंगे. संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपतियों को भी जल्द ही खुशखबरी मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. यदि किसी परिस्थिति में या किसी प्रकरण में लंबे समय से फंसे हुए थे. तो अब वहां से भी राहत मिलती नजर आएगी. इस समय ईश्वर पर अपने विश्वास और निष्ठा को बनाए रखें. मुसीबत के समय यही विश्वास आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: ऊंचाई से चढ़ते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहें. पांव फिसलने का खतरा हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: माता-पिता से कीमती उपहार मिल सकता है. व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं.

रिश्ते: किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको जीवन में अतीत के उसे हिस्से में ले जा सकती है जहां आप किसी को वादा करके छोड़ आए थे.

---- समाप्त ----