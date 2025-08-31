आज 31 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.

कन्या - सामाजिक उन्नति के अवसरों को बनाए रखने वाला समय है.सभी प्रसन्न रहेंगे.योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे.कला कौशल को बल मिलेगा.सभी मामलों में शुभ परिणाम पाएंगे.करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा.सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे.वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे.उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.सहजता से परिणाम संवारेंगे.प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे.व्यावसायिक कार्यां को साधेंगे.व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.भाईचारे को बल मिलेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सक्रियता बनाए रखेंगे.लाभ का स्तर अच्छा रहेगा.जिम्मेदारी निभाएंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे.व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.
धन संपत्ति- प्रबंधकीय प्रयास संवार पर बने रहेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.आर्थिक गतिविधियां को बल मिलेगा.लंबित मामलों में सक्रियता आएगी.लाभ में वृद्धि होगी.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.अधिकारियों से भेंट होगी.
प्रेम मैत्री- साथियों से विविध चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे.मन से मजबूत स्थिति बनाए रहेंगे.संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे.मित्र उत्साह बनाए रहेंगे.आदरभाव में वृद्धि होगी.सहयोग की भावना बढे़गी.प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.प्रियजन से भेंट होगी.भ्रमण पर जा सकते हैं.
स्वास्थ्य मनोबल- सहकार का भाव बढ़ा रहेगा.पद प्रतिष्ठा पाएंगे.तेजी से कार्य करेंगे.सहयोग समर्थन रखेंगे.सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे.मनोबल रखेंगे.
शुभ अंक : 1 3 4 और 5
शुभ रंग : पिस्ता कलर
आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण ऊर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.व्यवस्था बनाए रखें.