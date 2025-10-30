आज 30 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: लापरवाही से बचें कन्या राशि के जातक, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कन्या- कामकाजी मामले मिश्रित प्रभाव के बने रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में ढिलाई से बचें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समयबद्धता बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. लोभ व प्रलोभन से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति सहज रहेगी. पेशेवर मामले सकारात्मक बने रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ पर फोकस रखें. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. अड़चन बनी रहेगी. जरूरी कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा. बैंकिंग प्रयास बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सहनशीलता व सहयोग रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. निजी विषयों में पहल से बचेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भरोसा जीतें. सजगता से काम लें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 3 4 5

Advertisement

शुभ रंग: पाइनएप्पल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प रखें. समय पालन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----