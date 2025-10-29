scorecardresearch
 

आज 29 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या वालों को करियर-कारोबार में मिलेगा फायदा, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

Aaj ka Kanya Rashifal 29 October 2025, Virgo Horoscope Today: कन्या वालों के रिश्ते मजबूत होंगे. संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा और बातचीत सुखद रहेगी. करियर-कारोबार में उन्नति और सफलता के अच्छे संकेत हैं.

कन्या: मित्रों के साथ हर्ष आनंद से वक्त बिताएंगे. सबका साथ सहयोग रहेगा. करियर व्यवसाय में अवसरों को भुनाएंगे. संबंधों में बढ़त बनी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. नया सीखने के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि विवेक से उचित जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा.

नौकरी व्यवसाय: करियर कारोबार में उछाल आएगा. चहुंओर उम्दा स्थिति रहेगी. लाभ और सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.
धन संपत्ति: कारोबार में वित्तीय पक्ष मजबूत होगा. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.
प्रेम मैत्री: प्रियजन से भेंट होगी. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल: एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. आज्ञा बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक: 2 3 और 5
शुभ रंग: हरा
आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
