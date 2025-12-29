आज 29 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: विविध विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे

कन्या - मध्यम फलकारक समय है. विपक्षी प्रतिकूल स्थिति निर्मित कर सकते हें. संबंधियों का साथ समर्थन और सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्रता बनाए रहें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. लोगों पर अति भरोसा न करें. रुटीन पर फोकस बनाए रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यों में अनुशासन बढ़ाए रखें. संकोच त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में दबाव रहेगा. जोखिम न उठाएं. पहल पराक्रम व्यर्थ के दिखावे से बचें. परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. विविध विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में ढिलाई व लापरवाही से बचें. पेशेवर संवाद में अतार्किक बात न रखें. बड़प्पन से काम लें. जरूरी कार्यों की सूची बनाएं. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. निर्णय लंबित रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. परिवार का साथ समर्थन बना रहेगा. घरवाले मदद को तत्पर रहेंगे. घर परिवार में मिलाजुला का वातावरण रहेगा. लोगों से संवाद में स्पष्टता रखें. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में सामान्य परिस्थिति बनी रहेगी. साथी की बातों को सम्मान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता के साथ सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम से बचें. सामंजस्यता बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

