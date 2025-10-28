scorecardresearch
 

आज 28 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: धनधान्य के मामले अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे, लाभ में वृद्धि होगी

Aaj ka Kanya Rashifal 28 October 2025, Virgo Horoscope Today: कार्यव्यवस्था अच्छी बनी रहेगी. धनधान्य के मामले अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत समझ व स्पष्टता बढे़गी. कम बोलें.

virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या- घर परिवार में अपनों से करीबी बनाए रखने पर जोर होगा. अन्य की बातों को अनदेखा न करें. स्वार्थ संकीर्णता से उूपर उठकर कार्य करें. निजता का ध्यान रखें. पारिवारिक संबंधों को सहजता रहेगी. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को सम्मान देंगे.
नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां अपेक्षा के अनुरूप रहेंगी. करियर व्यवसाय में सहजता बनी रहेगी. प्रबंधकीय लाभ के अवसर बनेंगे. आर्थिक कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. लक्ष्य पाने में हड़बड़ी न दिखाएं. जल्दबाजी में न आएं.

धन संपत्ति- कार्यव्यवस्था अच्छी बनी रहेगी. धनधान्य के मामले अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. खर्च पर अंकुश बनाए रखेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत समझ व स्पष्टता बढे़गी. कम बोलें.

प्रेम मैत्री- भेंट चर्चा में औरों की अनदेखी करने की चूक न करें. बड़प्पन का भाव बनाए रखें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैय रखें. संपर्क संवाद का स्तर संवारें. जिद जल्दबाजी में बात न रखें. साहस संपर्क बढ़ाएं. सीख सलाह से चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व निखार पाएगा. बड़प्पन से काम लेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें.

शुभ अंक : 1 2 5 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

