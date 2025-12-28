आज 28 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: विश्वास जीतेंगे, मित्र प्रसन्न रहेंगे

कन्या - साझीदारी के कार्योंं में सक्रियता बढ़ाएंगे.उद्योग व्यापार में बेहतर स्थिति रहेगी.करीबियों व साथियों से शुभ सूचनाएं मिलेंगी.व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे.चर्चा संवाद में स्पष्टता ल़ाएंगे.करियर में टीम भावना से लाभ होगा.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.साझा उन्नति पाने के अवसर बनेंगे.मान सम्मान में वृद्धि होगी.वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे.व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.मान सम्मान बढ़त पर रहेगा.स्थायित्व पर जोर रखेंगे.उपलब्धियों पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे.योजनाओं को साझा करेंगे.उच्च प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.प्रभावकारी स्थिति बनी रहेगी.पेशेवर सफलता पाएंगे.वरिष्ठों को साथ लेंगे.प्रबंधन में उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में उछाल बना रहेगा.प्रभावशीलता बनाए रखेंगे.साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.पेशेवर साख में वृद्धि होगी.समकक्षों का सहयोग रहेगा.संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.हितवृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर में उम्दा माहौल बना रहेगा.परिवार के साथ स्नेह औ उत्साह से रहेंगे.प्रियजनों को समय देंगे.अपनों से सहयोग बढ़ाएंगे.मन के मामले सुखद रहेंगे.जिम्मेदारों से भेंट होगी.अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे.स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.विश्वास जीतेंगे.मित्र प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से काम लेंगे.हित संरक्षण पर बल रहेगा.व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य सुधार लेगा.मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : अंजीर के समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.आपसी विश्वास बढ़ाएं.

