आज 28 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी

कन्या - श्रेष्ठ जनों से महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ावा मिलेगा. अपनों से सुखद भेंट व संवाद बनाए रखेंगे. पहल पराक्रम से लक्ष्य पाएंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परिवार के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्य समय पर होंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. नए लोगों से वार्ता में सहजता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा. अतिथिगण का आगमन संभव है.

नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहेंगे. कामकाज में विविध प्रयासों से लाभ संवारेंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों की मदद प्राप्त करेंगे. परस्पर सहयोग से करियर व्यवसाय संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. बचत की कोशिशें बढ़ाएंगे. सफलता उत्साहित रखेगी.

प्रेम मैत्री- सभी के साथ सुखमय वक्त बीतेगा. आपसी समन्वय व मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. आसपास में शुभ वातावरण बना रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच बने रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. शारीरिक मामले संवरेंगें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 5 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. वाणी में मिठास बनाए रहें.

