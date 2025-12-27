scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 27 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: शनिवार के दिन कन्या राशि वाले बिजनेस में पाएंगे उछाल, अपनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 27 December 2025, Virgo Horoscope Today: टीम भावना पर जोर रहेगा.  खुशियों को साझा करेंगे.  व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे.  मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे.  लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - उद्योग व्यापार के मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा.  कार्ययोजनाओं गति देंगे.  लाभ के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण अनुबंधों व संवाद को आगे बढ़ाएंगे.  टीम भावना पर जोर रहेगा.  खुशियों को साझा करेंगे.  व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे.  मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे.  प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे.  लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.  साथियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का भाव रहेगा. पारिवारिक मामलों में गति आएगी. 

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय उछाल पाएगा.  महत्वपूर्ण मामलों को गति देंगे.  साझीदारी में सक्रियता लाएंगे. नेतृत्व के प्रति गंभीरता रखेंगे.  उद्योग व्यापार में योजनानुसार कार्य करेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा.  निर्णय लेने में आगे होंगे.  विविध मामले पक्ष में बनाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.  वित्तीय योजनाओं में बढ़त रहेगी.  अवसर भुनाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

कार्यगति नियमित रखें, उधार से बचें
कन्या: उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे, उधार लेनदेन से बचें
कन्या राशि वाले कामकाज में बेहतर तालमेल पर बल दें, निवेश में जल्दबाजी से बचें
प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, मन की परेशानियां दूर होंगी
उधार लेनदेन से बचना होगा, व्यापार में लाभ का योग है

प्रेम मैत्री- घर में सुख बना रहेगा.  अपनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे.  प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी.  रिश्तों में सजगता बनी रहेगी.  मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे.  अन्य के प्रति मदद की भावना बनी रहेगी.  मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.  परस्पर स्नेह आनंद को बढ़ावा देंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पूरा करने पर जोर होगा.  अहंकार में नहीं आएंगे.  सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. 

शुभ अंक : 3 5 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें.  तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. आशंका मुक्त रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement