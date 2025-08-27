आज 27 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले नौकरी में करेंगे बेहतर प्रदर्शन, रिश्तों में शुभता बढ़ेगी

कन्या - सृजन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. नवकार्यों में बेहतर कर दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सूझबूझ व सहकारिता का भाव बल पाएगा.



नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अपेक्षा से अच्छा करेंगे. कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. औद्योगिक कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. साथी समक़क्षों का भरोसा पाएंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. साज संवाए एवं भव्यता बढ़ेगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. भावनात्मक संवाद में बने रहेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल पर जोर होगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सक्रियता बढ़ाएं.

