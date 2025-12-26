आज 26 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कार्यगति नियमित रखें, उधार से बचें

कन्या - पेपरवर्क व समझौतो में में हड़बड़ी न दिखाएं. कार्यक्षेत्र में नीति नियम और संतुलन बनाए रखें. कामकाजी प्रयासों में रुटीन रखें. अनुशासन पर जोर दें. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. व्यवस्था और निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से उचित दिशा में बढ़त बनाएंगे. करियर व्यापार मजबूत होंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यवसाय में अतार्किक बात न रखें. जोखिम लेने से बचें. व्यवसायिक विषयों में सहयोग बनाए रहें. संस्थागत कार्योंं में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.
धन संपत्ति-- बैंकिग मामले संवार पाएंगे. लोन प्रकरणों में सक्रियता आएगी. व्यवसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रखें. उधार से बचें.
प्रेम मैत्री- संबंधों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों में सावधानी रखेंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों के समक्ष व्यवस्तता की स्थिति से बचेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गोपनीयता का ध्यान रखें. समकक्षों का साथ रहेगा. मन रिश्तों में सहजता दिखाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमित जांच पड़ताल बनाए रखें. खानपान में सावधान रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. सीख सलाह को अनदेखा न करें.
शुभ अंक : 2 5 6 और 8
शुभ रंग : फिरोजी
आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सावधान रहें.