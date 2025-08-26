आज 26 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: लाभ विस्तार में तेजी आएगी, धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी

कन्या - सख सौख्य बढ़ा रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. विनम्रता पर जोर दें. वाणी व्यवहार असरदार बना रहेगा. विविध रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. लाभ का स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. धैर्य धर्म और सहजता बनाए रखेंगे. सृजन कार्य संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार में सुधार आएगा. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. नवाचार बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी.

नौकरी व्यवसाय- नए ढंग से कार्य करने की समझ बढ़ेगी. कार्य व्यापार की शुरूआत हो सकती है. विविध प्रयास सफल होंगे. प्रतिभा और कौशल से सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर बना रहेगा.

धन संपत्ति- व्यावसायिक विषयों में तेजी बनी रहेगी. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में उत्साह बनाए रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. लाभ विस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखप्रद रहेंगे. चर्चा में स्पष्टता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता आएगी. प्रेम प्रयासों में शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा व संवाद में प्रभावी रहेंगे. वाणी व्यवहार सहज रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 7 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----