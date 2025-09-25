scorecardresearch
 

आज 25 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Kanya Rashifal 25 September 2025, Virgo Horoscope Today: वचन के पक्के बने रहेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. परिजनों की सलाह सहयोग व समर्थन से आगे बढ़ेंगे.

virgo horoscope
कन्या - पारिवारिक मामले अनुकूल बने रहेंगे. आर्थिक प्रयासों को संवारने में करीबी सहयोगी होंगे. हितलाभ पक्ष में बने रहेंगे. घर की साज सज्जा पर जोर होगा. लंबित कार्य गति पाएंगे. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे. परिजनों संग हर्ष आनंद से रहेंगे. साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. वचन के पक्के बने रहेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और सौहार्द्र से काम लेंगे. परिजनों की सलाह सहयोग व समर्थन से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय - कामकाज उम्दा बना रहेगा. पेशेवर चर्चा व संवाद पर बल रखेंगे. पेशेवरता व निरंतरता पर जोर देंगे. कार्य व्यापार में शुभता बढ़ेगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. उधार देने से बचेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रलोभन से बचेंगे.

धन संपत्ति- मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होंगी. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों को मजबूत बनाए रहेंगे. आय के साधन संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्थित तैयारी पर जोर देंगे. पैतृक और परंपरागत कार्यों पर फोकस रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों को अधिकाधिक समय देंगे. सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर होगा. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. घरवालों से मेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन रखेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. उतावली न दिखाएं. जिद में न आएं.

शुभ अंक : 3 5 और 7

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. स्वजनों की सुनें.

