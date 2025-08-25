scorecardresearch
 

Feedback

आज 25 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: नीति नियमों का पालन करेंगे, विविध प्रयास गति लेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 25 August 2025, Virgo Horoscope Today: प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यां से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - नया करने व लोगों से सहकार बढ़ाने की भावना रहेगी. महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज सज्जा बनाए रहेंगे. आधुनिक मामलों में गति आएगी. उन्नति और विस्तार पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यां से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवरों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन कारोबार में तेजी दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- इच्छित परिणामों से साहस बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. आर्थिक मामलों जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें, निवेश संबंधी गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा 
कन्या: मन आपका उत्साहित रहेगा, धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी 
कन्या वालों की सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी, खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे 
कन्या: प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, काम में चुनौतियां आएंगी 
कन्या: आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी 

प्रेम मैत्री- सबके सहयोग व साथ से जीवन में हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. खुशियां को अपनों से बांटेंगे. चर्चा व संवाद में समय देंगे. सभी की शुभता का भाव बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मकता का स्तर बेहतर बना रहेगा. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्यगत अवरोध कम होंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 और 7

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement