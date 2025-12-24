scorecardresearch
 
आज 24 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले कार्य-व्यापार में सफलता पाएंगे, निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा

Aaj ka Kanya Rashifal 24 December 2025, Virgo Horoscope Today: परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर रहेंगे. विविध प्रयासों व तथ्यों पर अधिक ध्यान देंगे. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.

कन्या - शिक्षाक्षेत्र पर फोकस बनाए रखें. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर रहेंगे. विविध प्रयासों व तथ्यों पर अधिक ध्यान देंगे. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. वार्ता में स्पष्टता बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय-  करियर संवार पर रहेगा. कार्यव्यापार में सफलता पाएंगे. कामकाजी मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. नवीन विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न मौके भुनाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. जीत पाने का भाव बना रहेगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे. सभी का साथ उत्साहित रखेगा. लेनदेन में पहल बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाएं सफल होंगी. निजी विषयों में उमंग उत्साह रहेगा. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल बढ़त पाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 9

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. तेजी रखें.

