आज 24 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें, निवेश संबंधी गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा

कन्या - योजनाविस्तार को बल मिलेगा. करीबियों के साथ समय बिताएंगे. खर्च का प्रतिशत अधिक रह सकता है. विदेशी मामलों में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सूझबूझ व सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा.यात्रा हो सकती है. दान दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न करें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- बजट के अनुरूप कार्य करने की आदत रखें. व्यावसायिक मामले प्रभावित हो सकते हैं. भूलचूक से वित्तीय हानि से की आशंका है. धूर्त से बचने का प्रयास रखें. नीति नियम का पालन करें.

धन संपत्ति- कार्यव्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. निवेश संबंधी प्रयास गति लेंगे. मल्टी सिटी बिजनेस में सक्रियता आएगी. योजनानुसार आगे बढ़ाएंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अपरिचित से दूरी बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- जरूरी चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. भावनात्मक स्पष्टता व गंभीरता बनाए रहें. निजी बातों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न दिखाएं. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें. विपक्ष से सावधानी बरतें. संवाद में सहज रहें. सबसे तालमेल बनाकर रखेंगे. रिश्तों में मेलजोल में बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य धर्म पर जोर दें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर बल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 5 6

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. वादविवाद न करें.



