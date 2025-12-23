आज 23 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के विविध मामले पक्ष में रहेंगे, नवकार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे

कन्या - कार्यक्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां स्वीकार करेंगे. विचारों में स्पष्टता बनी रहेगी. मित्रों और समकक्षों के साथ सुखद समय साझा करेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. विभिन्न लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. बौद्धिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. शैक्षिक कार्यों में उत्साह बनाकर रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. करियर व्यापार में तार्किकता रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों को उत्साह से आगे बढ़ाएंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार में बड़ों से बनाकर रखेंगे. कार्य स्थल पर अधिक समय देंगे. कामकाज संवार पर बना ररहेगा. सक्रियता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में पहल बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. विभिन्न येजनाओं में लाभ संवरेगा. पेशेवर सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. महत्वपूर्ण कार्यगति लेंगे. नवकार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह से काम लेंगे. परिवार का वातावरण सुखद और आकर्षक बना रहेगा. मन के मामले सकारात्मक बने रहेंगे. रिश्तों व संबंधों में सुख बढ़ेगा. मित्रगण परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सीख सलाह का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. अनुपालन बढ़ाएंगे. व्यवहार व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा पर जोर बढ़ाएं.

---- समाप्त ----