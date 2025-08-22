scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Kanya Rashifal 22 August 2025, Virgo Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करने की सोच रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन में प्रभाव बढ़ा रहेगा.

कन्या - आर्थिक लाभ का स्तर उछाल पर रहेगा. साज संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाजी परिस्थति के अनुरूप कार्य करेंगे. व्यवसायिक एवं आर्थिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों व प्रियजनों से भेंट होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अनुकूल रहेगा. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करने की सोच रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन में प्रभाव बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- शासन सत्ता से संबंधित कार्यों में उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. नवीन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चहुंओर आनंद का वातावरण बना रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 3 4 5 और 6

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें.

