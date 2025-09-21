scorecardresearch
 

आज 21 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: आज सूर्य ग्रहण के दिन मिलेगी कोई बड़ी सूचना, जोखिम न उठाएं

Aaj ka Kanya Rashifal 21 September 2025, Virgo Horoscope Today: अनुबंधों व न्यायिक विषयों में धैर्य दिखाएं.रिश्तों में सुधार का प्रयास रखेंगे.वैदेशिक मामलों में सक्रियता आएगी.निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

कन्या - लेनदेन के मामले नियंत्रण में बनाए रखें.वित्तीय कार्यों में नीति नियम बनाए रखें.साथी सहयोगी होंगे.विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें.बजट बनाकर चलेंं.ढिलाई व लापरवाही से बचें.परिस्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं.कार्य विस्तार के मामले गति लेंगे.वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें.अनुबंधों व न्यायिक विषयों में धैर्य दिखाएं.रिश्तों में सुधार का प्रयास रखेंगे.वैदेशिक मामलों में सक्रियता आएगी.निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.विरोधियों से बचाव रखें.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में तेजी व स्पष्टता बढ़ाएं.खर्च की अधिकता बढ़ी रह सकती है.पेशेवर विवेकपूर्ण व्यवहार रखेंगे.उद्योग व्यवसाय के कार्यों पर जोर रहेगा.संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे.जोखिम न उठाएं.

धन संपत्ति-  कामकाज में नियमित बने रहें.विदेश के मामलों में सक्रियता रहेगी.करियर पूर्ववत् बना रहेगा.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखें.खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा.आर्थिक विषय साधारण रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों की बात पर जोर बनाए रखेंगे.सभी े समता सामंजस्य बढ़ाएं.वाणी व्यवहार में विनम्र रहें.करीबियों से जरूरी सूचना मिलेगीं.मन की बात कहने में उचित अवसर का इंतजार करें.रिश्तेदारों का सम्मान बनाए रखें.संबंधियों से भेंट बनी रहेगी.अपनां की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे.रहन सहन आकर्षक रहेगा.सेहत सामान्य रहेगी.दिखावे से बचें.कार्यगति मध्यम रखेंगे.आत्मविश्वास से काम लेंगे.

शुभ अंक : 1 5 और 5
शुभ रंग : जामुनी
आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.मितभाषी रहें.

