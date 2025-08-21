आज 21 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी, व्यवसाय में शुभता का संचार रहेगा

कन्या - आर्थिक उत्कर्ष को बल देने वाला समय है.सकारात्मक वातावरण का भरपूर लाभ उठाएंगे.पेशेवर विषयों में उम्दा प्रदर्शन और प्रबंधन बनाए रखेंगे.कामकाजी संबंध बल पाएंगे.करियर व्यवसाय में प्रभावशाली परिणाम बनेंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.संस्थागत प्रयास गति लेंगे.चहुंओर संवार की स्थिति बनी रहेगी.कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा.स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.अनुशासन से कार्य करेंगे.विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा.कारोबार में लाभ वृद्धि बढे़गी. योजनाओं में व्यस्तता रहेगी.रणनीतिक प्रयास बनाए रखेंगे.कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी.व्यवसाय में शुभता का संचार रहेगा.
धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष इच्छा के अनुरूप रहेगा.कार्य व्यवसाय मजबूत होगा.उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे.वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.लाभ साधने में सफल होंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों को संवारेंगे.प्रेम में उत्साह और मनोबल बनाए रखेंगे.निजी संवाद सुखकर बनेंगे.संबंधों को बल मिलेगा.मित्रों को प्रभावित करेंगे.प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.स्वजनों संग समय बिताएंगे.मन प्रसन्न रहेगा.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर बेहतर बना रहेगा.विभिन्न मामलों में स्पष्टता रहेगी. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.संतुलन बनाए रखेंगे.
शुभ अंक : 2 3 और 5
शुभ रंग : पाइनेपल
आज का उपाय : जगतपालक भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल व वस्तुओं का दान करें.सक्रिय रहें.