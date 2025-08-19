scorecardresearch
 

आज 19 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले तेजी से काम लेंगे, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Kanya Rashifal 19 August 2025, Virgo Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में समय देंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्य योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम बनाए रखेंगे.

कन्या - विभिन्न कामकाजी विषयों पर जोर बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. अनुशासन बनाए रखें. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन सहज रहेंगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाने के प्रतिशत में सुधार पाएगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्य योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- शासन के विषयों में उमंग उत्साह रखें. लंबित विषय हल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात बढ़ेगी. बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रियजन सुखद समय बिताएंगे. अपनों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. 

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुएं एवं गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सहकार व सहयोग बनाए रखें. 
 

