आज 18 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी, व्यापार को गति देंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 18 August 2025, Virgo Horoscope Today: सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं.

कन्या - धर्म और आस्था में वृद्धि होगी. सुखद यात्राएं व आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से कामकाजी सुधार बना रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर बल रहेगा. विभिन्न मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय - सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर कार्यां से जु़डें़गे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी. व्यापार को गति देंगे.

धन संपत्ति- जोखिम लेने से बचेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएं. संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 5 8 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धार्मिकता बढ़ाएं.
 

