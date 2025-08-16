scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: जन्माष्टमी पर कन्या वाले नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे, रुटीन प्रस्ताव पाएंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 16 August 2025, Virgo Horoscope Today: मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

कन्या - भाग्य बल में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. उत्तरोत्तर समय बेहतर होगा. इच्छित विषयों में गति आएगी. लाभ और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. उच्चशिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं पर जोर बढ़ाएंगे. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी.

धन संपत्ति- योजनाओं में तेजी लाएंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक हांगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामले अनुकूल होंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर कार्य करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकारिता व सहयोग का भाव रखेंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. तेल तिलहन का दान करें. धार्मिक स्थल जाएं.

