आज 15 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखें, सहज गति से आगे बढ़ें

कन्या- न्यायिक निर्देशों का पालन बनाए रखें. व्यवस्थागत कार्यों में रुचि रहेगी. विविध गतिविधियों में विरोधियों से बचाव रखेंगे. कमतर लोगों के बहकावे में नहीं आएं. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता बढ़ाएं. सबका मान सम्मान रखेंगे. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान का ध्यान रखेंगे. विविध कार्या में सजगता से काम लेंगे. निजी मामलों में निरंतरता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाएं. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचें. कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखें. सहज गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में जल्दबाजी में नहीं आएं. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर फोकस होगा. विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. बजट से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों की कमियों की अपेक्षा उनके गुणों पर फोकस रखें. भावनात्मक संवाद को अनदेखा न करें. सहयोग सहकारिता बनाए रखें. परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना मिल सकती है. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. करीबी के परामर्श से कार्य करें.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क साधारण बना रहेगा. संवाद में उतावले नहीं हों. स्पष्टता बनाए रहें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें.

शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. अनुशासन बढ़ाएं.

