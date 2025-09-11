scorecardresearch
 

Feedback

आज 11 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: जोखिम लेने के भाव से बचें, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें

Aaj ka Kanya Rashifal 11 September 2025, Virgo Horoscope Today: सजगता से काम लें. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. व्यर्थ दखल से बचें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या- व्यक्तिगत चुनौतियों का सूझबूझ से सामना करेंगे. व्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. निजी मामलों दबाव बना रह सकता है. पारिवारिक आयोजनों में रुचि बनी रहेगी. कार्य व्यापार में सावधानी बनाए रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर होगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. परिजनों की मदद से कार्य साधेंगे. सबको सहयोग करने का भाव रहेगा. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सामान्य प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करें. ठगी से बचें.

धन संपत्ति- रुटीन मामलों में निरंतरता व स्पष्टता बनाए रखें. सजगता से काम लें. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. व्यर्थ दखल से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

पेशेवर प्रयास गति लेंगे, व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे 
कन्या: रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे, आपका खर्च बढ़ेगा 
काम के अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन लाभ का योग है 
लक्ष्य पर फोकस रहेगा, प्रबंधन मजबूत बनाएंगे 
पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं, बाहरी लोगों पर भरोसे से बचें 

प्रेम मैत्री- निजी मामले उलझन भरे रह सकते हैं. संबंधों व व्यवहार में धैर्य बढ़ाएं. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें. बड़बोली में न आएं. अपनों की सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखें. तार्किक व्यवहार रखें. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा की भावना रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्रत वचन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement