आज 11 अगस्त 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे, ये है आपका लकी कलर

Aaj ka Kanya Rashifal 11 August 2025, Virgo Horoscope Today: सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. साथियों का समर्थन पाएं. सेवाकार्यों को गति देंगे.

कन्या - पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यकारी परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में मेहनत बढ़ाएंगे. सजगता सतर्कता बनाए रखेंगे. सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. साथियों का समर्थन पाएं. सेवाकार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति- लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे. बैंकिंग गतिविधियों में रुचि लेंगे. लोन व उधार संबंधी विषयोंं में गति बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लाभ सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय का साथ सहयोग बना रहेगा. सहजता सजगता से पक्ष रखेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था के निर्देशों को नजरअंदाज न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नियमपालन रखें.


 

