scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: पेशेवर प्रयास गति लेंगे, व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 10 September 2025, Virgo Horoscope Today: प्रबंधन में बेहतर बनेंगे. पेशेवर और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - कामकाज में अनुकूलन बना रहेगा. नीति नियम बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. सहकारिता व साझीदारी के लक्ष्य पाएंगे. के कार्यां को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा कर लेने का प्रयास बनाए रखेंगे. उम्मीद के अनुरूप रखेंगे. पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. प्रबंधन में बेहतर बनेंगे. पेशेवर और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- साझीदारी पर जोर बना रहेगा. योजनाएं संवार पर रहेंगी. करिर व्यापार में तेजी रखेंगे. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

धन संपत्ति- टीमवर्क बनाए रहेंगे. भूमि भवन के मामलों में पहल करेंगे. उद्यमिता में रुचि लेंगे. नवस्थापना में रुचि रहेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी लाएंगे. बचत व लाभ में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

काम के अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन लाभ का योग है 
लक्ष्य पर फोकस रहेगा, प्रबंधन मजबूत बनाएंगे 
पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं, बाहरी लोगों पर भरोसे से बचें 
कन्या: भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत दिनों से रुके काम पूरे होंगे 
चंद्र ग्रहण पर आज कन्या राशि वाले अनजान लोगों से रहें दूर, न करें ये एक गलती 

प्रेम मैत्री- करीबियों से सुख सौख्य बांटेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. खुशियां साझा करने के अवसर बढ़ेंंगे. निजी विषयों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से गति लेंगे. सूझबूझ आगे बढ़ेंगे. खानपान में संतुलित रहेगा. वाणी व्यवहार संवारेंगे. सात्विकता पर जोर देंगे. स्वास्थ्य पर संवेदनशील रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement