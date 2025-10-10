आज 10 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: करवा चौथ के अवसर पर आय अच्छी रहेगी, कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे

कन्या- समय तेजी से आगे बढ़ने में मददगार है. भाग्य संबंधी मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे. लाभ के संकेत बने हुए हैं. सहजता व सूझबूझ से सभी कार्य आगे बढ़ाने की सोच रखेंगे. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. धार्मिक व मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. निजी संबंध संवारेंगे. वातावरण एवं परिस्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में सक्रियता से काम लेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. करियर व्यापार में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन प्रभावशाली रहेंगे. कारोबारी विस्तार पर बल बना रहेगा.

धन संपत्ति- कारोबारी यात्रा की रूपरेखा बनेगी. लाभ ओर प्रभाव बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. निसंकोच होकर कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में उत्साह बनाए रखेंगे. प्रियजन के साथ हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों को समय देंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. मित्रता घनिष्ठ होगी. सभी का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. उत्सव सा वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 5 और 6

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. धार्मिक स्थल जाएं. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----