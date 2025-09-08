scorecardresearch
 

आज 8 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं, बाहरी लोगों पर भरोसे से बचें

Aaj ka Kanya Rashifal 8 September 2025, Virgo Horoscope Today: आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. समय पर कार्य पूरे करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. जिद व अहंकार में न आएं. समय पर कार्य करें.

कन्या - सतर्कता और सजगता से कार्य करें. सूझबूझ व संतुलन के साथ आगे बढ़ें. विविध प्रयासों में सहजता बनाए रखें. नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. मेहनत लगन से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. समय पर कार्य पूरे करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. जिद व अहंकार में न आएं. समय पर कार्य करें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में स्पष्ट रहें. आवश्यक कार्योंमें जल्दबाजी से बचें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में विपक्ष से सावधानी बढ़ाएं. बाहरी लोगों पर भरोसे से बचें.

धन संपत्ति- विदेशी मामले संवार पाएंगे. निवेश संबंधी कार्य में रुचि रहेगी. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. विरोधी से बचाव रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. कार्यविस्तार की सोच होगी. व्यवस्था पर फोकस रखें.

प्रेम मैत्री- परिजन से सहजता बनाए रहें. अपनों की बात पर ध्यान दें. मन के मामलों में भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बहस विवाद में नहीं पड़ें. विनम्रता बढ़ाएं. विविध संबंध सामान्य रहेंगे. संकोच का भाव बढ़ेगा. मन के मामले सामान्य रहेंगे. रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे. धैर्य रखें. करीबियों का सम्मान करेंगे. अहंकार में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता बनाए रखें. व्यवस्था संवार पाएगी. चर्चा में सजग बने रहें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.

