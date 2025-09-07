scorecardresearch
 

आज 8 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज कन्या राशि वाले अनजान लोगों से रहें दूर, न करें ये एक गलती

Aaj ka Kanya Rashifal 8 September 2025, Virgo Horoscope Today: कामकाजी चर्चाओं में प्रमुखता से भाग लेंगे. लाभ पर बल रहेगा. वाणिज्यिक मामले सामान्य बनेंगे. वाणिज्य व्यापार में निरंतरता लाएंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम का पालन रखेंगे.

virgo horoscope
कन्या - कार्ययोजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढाएंगे. दोपहर तक समय अधिक प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले सहज रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. समता सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चाओं में प्रमुखता से भाग लेंगे. लाभ पर बल रहेगा. वाणिज्यिक मामले सामान्य बनेंगे. वाणिज्य व्यापार में निरंतरता लाएंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम का पालन रखेंगे.

धन संपत्ति- बजट पर फोकस होगा. अनजानों से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. न्यायिक विषय उभर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुख संवाद व सहजता रखेंगे. अपनों के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अनुपालन पर बल रहेगा. दिनचर्या नियमित रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : डीप ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.

