आज 6 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले वित्तीय प्रयास बढ़ाएंगे, चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे

कन्या - साझा कार्यों में समकक्षों का सहयोग समर्थन रहेगा. पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख बना रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. जीवनसाथी उम्मीदों पर खरा रहेगा. अपनों की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. कला कौशल और सहकार पर ध्यान देंगें. सबका साथ और विश्वास बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार के प्रयास पूरे करेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. व्यवसाय में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले संवार पाएंगे. साझीदारी को बेहतर बनाए रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. नेतृत्व की कोशिश रहेगी.

धन संपत्ति- भूमि भवन के मामले पक्ष में रहेंगे. वित्तीय प्रयास बढ़ाएंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों में प्रभावी रहेंगे. प्रलोभन में नहीं आएं. सभी का सहयोग लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. घर में खुशियां बढ़ेंगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे. रिश्तों में स्नेह विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध मामले समय से पूरे करें. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. साझा मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. मदद भावना रखें.

---- समाप्त ----