आज 5 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: मेष राशि वालों का आर्थिक मामलों पर फोकस बना रहेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी

कन्या - समय की अनुकूलता हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम बनाए रखेगी. मित्रों व सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता के मौके बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धि बल से जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक मामलों पर फोकस बना रहेगा. करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएं. निजी विषयों को हल करेंगे. आवश्यक आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबका सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में गति तेज रहेगी. पेशेवर उपलब्ध अवसर भुनाएंगे. चहुंओर सक्रियता रहेगी. पेशेवर मामलों में साहस से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. वातावरण का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. लक्ष्य को पाने में सहजता बनाए रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवरेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. लाभ व्यापार पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के कार्य संवार पाएंगे. निजी संबंधों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित परिणाम बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. आज्ञाकारिता रखेंगे. बड़ों का अनुसरण करेंगे.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. कौशल संवारें.

---- समाप्त ----