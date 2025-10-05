scorecardresearch
 

Feedback

आज 5 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: लोभ प्रलोभन में न आएं, वार्ताएं सफल होंगी

Aaj ka Kanya Rashifal 5 October 2025, Virgo Horoscope Today: समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - पेशेवर रिश्तों को गति देंगे. मेहनत व परिश्रम से उचित परिणाम पाएंगे. सजगता सतर्कता से कार्य करेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्योंं में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. कामकाज में अति उत्साह में न आएं. सजगता से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं बनी रहेंगी. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.


नौकरी व्यवसाय- वित्त का संतुलन बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. कार्यकुशलता व निरंतरता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. पेशेवर सक्रियता रखेंगे. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. करियर के विषय गति लेंगे.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार सामान्य से अच्छा रहेगा. लेनदेन में सक्रिय रहेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. सभी की बात पर ध्यान देंगे. नियमअनुशासन अपनाएं. सक्रियता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं. वार्ताएं सफल होंगी.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या: आपको धन लाभ होगा, काम में चुनौतियां आएंगी 
धन के लेन-देन में सावधानी बढ़ाएं, उधारी से बचें 
कन्या: परिवार से सपोर्ट मिलेगा, अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी 
कन्या राशि वाले पेशवरों की बात पर ध्यान देंगे, लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे 
घर परिवार पर ध्यान देना होगा, प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे 

प्रेम मैत्री- समकक्षों से तालमेल बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं. प्रेम में आस्था विश्वास रखें. चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएं. अपनों का भरोसा बनाए रखें. हर्ष आनंद पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयां में धैर्य रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : पिस्ता कलर
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमःभास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवाभाव रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement