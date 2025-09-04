आज 4 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: वित्तीय मामले पक्ष में हल होंगे, कला कौशल संवारेंगे

कन्या - मित्रों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. सहकर्मियों और पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ेगा. नवाचार में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठों से संपर्क बढ़ाकर रखें. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. कार्य क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. प्रिय के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बना रहेगा. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चां पर तेजी बनाए रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रिय रहेंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी.

धन संपत्ति- सत्ता शासन की मदद बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले पक्ष में हल होंगे. कला कौशल संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. सुखद पलों को साझा करने के अवसर बनेंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. संबंधों में परस्पर भरोसा बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभावी बने रहेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 4 5

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

Advertisement

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आत्मअनुशासन रखें.

--

---- समाप्त ----