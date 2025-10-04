scorecardresearch
 

आज 4 अक्टूबर 2025 कन्या राशिफल: धन के लेन-देन में सावधानी बढ़ाएं, उधारी से बचें

Aaj ka Kanya Rashifal 4 October 2025, Virgo Horoscope Today: सजगता सतर्कता से कार्य करेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. बहकावे में न आएं. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. चर्चा संवाद में तैयारी पर जोर बढ़ाएं. उधारी से बचें.

कन्या - कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे. आवश्यक कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में गति बनाए रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. सेवाक्षेत्र के विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन में रुचि बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन और प्रभाव में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों को सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ाएंगे. नौकरी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा.

धन संपत्ति- उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. सजगता सतर्कता से कार्य करेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. बहकावे में न आएं. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. चर्चा संवाद में तैयारी पर जोर बढ़ाएं. उधारी से बचें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. धैर्य से अपना पक्ष आगे बढ़ाएं. सबके प्रति आदर सम्मान रखें. भावनाओं के प्रदर्शन उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में देरी न करें. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत की अनदेखी से बचेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. रुटीन संवारें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. क्षमाशीलता रखें.

