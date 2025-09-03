आज 3 सितंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे, भवन वाहन के प्रयास बनेंगे

कन्या - घर परिवार से नजदीकी की कोशिश बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से महत्व का संवाद बढ़ाएंगे. परिजनों की खुशी के लिए प्रयास करेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सहजता दिखाएंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. साहस बढ़ेगा.

धन संपत्ति - मनोनुरूप खरीदी कर सकते है. भवन वाहन के प्रयास बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर के मामलों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस होगा. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद से बचें. उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 5

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----